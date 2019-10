Andreazzoli vs Giampaolo, la Gazzetta titola: "La resa dei conti"

Genoa contro Milan, ma anche - e soprattutto - Andreazzoli contro Giampaolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il futuro del tecnico rossonero, al quale servono gioco e punti, passa da Marassi. Ma anche il mister rossoblù rischia grosso: un’altra sconfitta, infatti, potrebbe essergli fatale. Di certo non è normale - osserva la rosea - assistere a una sfida in cui gli allenatori si giocano la panchina dopo sole sei giornate. Eppure Giampaolo contro Andreazzoli è proprio questo: mors tua vita mea, chi vince sopravvive e spinge all’inferno il collega.