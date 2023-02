Antonini: "Crisi Milan? Non si supera in due giorni, ma la vittoria contro il Torino è stata importante"

MilanNews.it

In merito al momento difficile del Milan, l'ex rossonero Luca Antonini ha dichiarato a Tuttosport: "Penso che non basti una partita per superare il periodo difficile, ma sconfiggere il Torino era di fondamentale importanza per ritrovare il sapore della vittoria e provare a lasciarsi alle spalle questo mese complicato. Come mi spiego questa crisi? Credo sia stato un insieme di cose, dall'aspetto fisico a quello mentale per quanto successo con la Roma e nelle successive gare. Poi si sa, quando la testa non c'è, le gambe non girano. E’ stato un momento duro, ma ho avuto la sensazione di un ambiente molto unito. Sono sicuro che il Milan tornerà sui livelli a cui ci aveva abituato perché i giocatori hanno qualità, tecniche e morali. Per esperienza dico che da questi periodi si esce rimanendo sereni: ci vuole calma, non si può superare una crisi in due giorni".