Antonio Conte per il Milan? Tuttosport: "Affascina ma restano dubbi"

Ancora non è certo quale sarà il futuro di Stefano Pioli alla fine di questa stagione. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, a meno di sorprese le strade del tecnico e del Milan si separeranno alla fine dell'anno, ma è ancora troppo presto per affermarlo con certezza. Inoltre i rossoneri si giocano l'Europa di oggi e quella di domani.

C'è però il nome di Antonio Conte che aleggia nei piani alti di via Aldo Rossi. Tuttosport titola così: "Conte affascina ma restano dubbi". Secondo le indiscrezioni Zlatan Ibrahimovic, nel suo ruolo di advisor, sarebbe il principale sponsor di Conte: un allenatore che piace perchè ha vinto praticamente in ogni posto in cui è andato e che porta una mentalità competitiva alla squadra. Allo stesso tempo, il club frena - e preferirebbe un nome più come Thiago Motta che al momento è visto come la prima scelta - perchè ha un ingaggio molto alto e non è un tecnico semplice: esigente sul mercato e non troppo interessato a valorizzare i giovani.