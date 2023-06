Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

L'edizione odierna di AS titola così in prima pagina: "Pazzi per Guler”. Mezza Europa vuole il turco di 18 anni. Il Madrid può pagare i 17,5 milioni che vale, ma lo lascerebbe un anno in prestito. Deco lo vuole al Barça, il Siviglia gli garantisce spazio. Ma anche Dortmund, United, Milan e PSG sono in corsa.