AS - Suso, mancino delicato come un guanto: doppio assist e traversa da urlo

Raccoglie grande consensi la prova di Suso con la Spagna, nel successo per 1-4 in casa del Galles. L'esterno rossonero trova lodi anche sulle colonne di AS, notissimo quotidiano madrileno. Il tecnico Luis Enrique, si legge, ha avuto modo di prendere appunti per il futuro: nota rilevante il mancino di Suso, delicato come un guanto, capace di regalare due assist vincenti e di colpire una traversa da urlo con un tiro precisissimo.