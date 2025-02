Assalto del Milan alla Champions. Il CorSport: "Gimenez è già insostituibile"

Quella di stasera è la classica partita che non si può fallire, quella dove l'allenatore si affida ai suoi migliori giocatori per cercare di portare a casa il risultato. E Sergio Conceiçao non farà da meno, dato che schiererà in campo l'undici che riterrà essere più idoneo, ma soprattutto pronto, alla partita contro il Bologna di questa sera che dire varrà una stagione per il Milan.

Gli unici dubbi di formazione che ha il portoghese sono legati ai Fantastici 4, che per la prima volta da qualche partita a questa parte non verranno schierati tutti insieme. Leao e Felix sono i due in dubbio, ballottaggio che non ha mai neanche minimamente sfiorato Santiago Gimenez, l'unico certo, insieme a Pulisic, di una maglia da titolare.

In merito al messicano ed al ruolo importante che già ricopre all'interno di questo Milan, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "Gimenez è già insostituibile".