Asse Milan-Besiktas ancora calda, Tuttosport: "Dopo Rebic, pure Messias"

Ante Rebic è un nuovo calciatore del Besiktas, da ieri pomeriggio è anche ufficiale. Ma la linea immaginaria che collega la Milano rossonera a Istanbul non si è ancora spezzata. Tuttosport infatti oggi titola così: "Besiktas: dopo Rebic, pure Messias". I turchi, come riportato da MilanNews.it nelle scorse ore (QUI), rimangono interessati a Junior Messias. Dopo una prima proposta ritenuta insufficiente, da via Aldo Rossi si aspettano un rilancio.