Atalanta a San Siro, Tuttosport: "Quando Bergamo fu casa Milan"

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport pone l’accento - in prima pagina - sulle polemiche scaturite dopo la richiesta dell’Atalanta di disputare le gare interne di Champions League a San Siro. "Quando Bergamo fu casa Milan", titola di spalla il noto giornale sportivo, ricordando come nella stagione 1989-1990 la squadra di Sacchi giocò l’ultima gara di campionato proprio nello stadio dell’Atalanta in quanto il Meazza era indisponibile per i lavori di rizollatura in vista dei Mondiali.