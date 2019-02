Atalanta-Milan, il Corriere dello Sport: "Legge Piatek, fortino Gasp"

Si preannuncia una sfida scoppiettante, quella tra Atalanta e Milan. Le due squadre, in lotta per il quarto posto, si incontreranno stasera a Bergamo: è senza dubbio il big match della 24esima giornata di Serie A. "Legge Piatek, fortino Gasp", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, che poi aggiunge: "Il polacco (quattro gol nel Milan) contro l’Atalanta, ko in casa solo quattro volte in diciassette partite con le big dal 2016".