Atalanta-Milan, La Stampa: "La notte dei gol da Champions"

Esame di maturità per il Milan, che stasera affronterà in trasferta l’Atalanta, ovvero la squadra più in forma del campionato e con un attacco tra i migliori in Europa (50 gol in 23 partite di Serie A). I rossoneri hanno un Piatek in più nel motore e una difesa ermetica (solo 4 reti subite da dicembre a oggi). Si preannuncia una sfida scoppiettante. Gattuso chiede ai suoi attenzione e tre punti per restare al quarto. Il pareggio complicherebbe la via che porta alla Champions, perché in caso di vittoria delle romane il Milan scivolerebbe al sesto posto.