Atalanta-Milan, Tuttosport: "La grande bellezza"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina evidenzia in prima pagina l’importanza della super sfida Atalanta-Milan in programma questa sera allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. "La grande bellezza", titola in taglio alto il noto quotidiano sportivo torinese, che aggiunge: "Zapata contro Piatek, Gasp contro Gattuso: spettacolo da Champions". Solo un punto separa le due squadre in classifica, con i rossoneri al quarto posto: sarà un match tutto da vivere.