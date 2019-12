Un titolo che non lascia spazio ad altre interpretazioni: "Qui c’è in palio l’Europa". Lo scrive questa mattina Tuttosport parlando del match fra Atalanta e Milan. Una successo consentirebbe ai rossoneri di rimanere aggrappati al treno europeo. Dal canto loro, i nerazzurri puntano alla vittoria per scavalcare il Cagliari e restare nella scia della Roma. Insomma, in palio ci sono punti pesanti.