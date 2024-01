Attaccanti abbandonati, la Gazzetta: "A Giroud e Lukaku serve aiuto"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un'analisi tattica che riguarda i due centravanti di Milan e Roma, che si fronteggeranno questa sera a San Siro e da cui potrebbero dipendere le sorti della gara. Due attaccanti, Olivier Giroud e Romelu Lukaku, che secondo l'opinione della rosea non vengono sfruttati bene dalle rispettive squadre nè supportati dai loro compagni. Il titolo recita: "A Giroud e Lukaku serve aiuto".

Per Pioli, l'apporto tattico di Giroud è cruciale: è quell'attaccante che segna e fa segnare. Per il primo punto era partito bene questa stagione ma nell'ultimo periodo, tolto il rigore di Empoli, si è un po' perso. Per la rosea è fondamentale che al francese arrivino più cross da parte di Rafa Leao, la vera chiave nelle scorse stagioni. Un aiuto può arrivare anche dagli inserimenti delle due mezzali, Reijnders e Loftus-Cheek.