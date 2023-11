Attacco inedito con la Fiorentina, il CorSport: "Okafor-Jovic, rilancio per due"

Al rientro dalla sosta il Milan si ritroverà, come ostacolo sul suo cammino, la Fiorentina in una partita in cui i rossoneri dovranno fare a meno in un colpo solo di Giroud squalificato e di Leao infortunato. Per questo Stefano Pioli sta studiando un attacco inedito, come lo chiama il Corriere dello Sport: "Okafor-Jovic, rilancio per due".

Il reparto offensivo rossonero potrebbe contare, in un colpo solo, sia di Noah Okafor, come sostituto di Leao, che di Luka Jovic, come supplente di Giorud. Molto dipenderà anche dalle condizioni fisiche di Pulisic e da come l'americano sfrutterà questa settimana di lavoro a Milanello per recuperare.