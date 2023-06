Attacco Milan, il CorSera: "Il sogno è Marcus Thuram"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera questa mattina fa un po' il punto delle rivoluzioni in attacco che potrebbe vivere la Serie A nel corso della prossima estate con tanti nomi caldi. Nel pezzo scrive, per quanto riguarda il reparto offensivo rossonero: "Il sogno è Marcus Thuram". L'attaccante in uscita a zero dal Gladbach è da diversi giorni l'obiettivo numero uno per l'attacco di Stefano Piol: c'è, però, da battere la concorrenza del Psg che offre più soldi del Milan.

Da via Aldo Rossi sono pronti a mettere sul piatto 5 milioni di euro e la garanzia di avere continuità in campo: potrebbe non bastare per convincere il francese. Per il momento ci si accontenta del ritorno a casa di Lorenzo Colombo.