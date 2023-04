Attenti alla Roma, Tuttosport: "Maignan e le torri per le palle inattive"

MilanNews.it

Se riavvolgiamo il nastro allo scorso 8 gennaio, torniamo a quel famoso Milan-Roma in cui i rossoneri si fecero rimontare due gol nei minuti finali di una gara già virtualmente chiusa e di fatto diedero inizio alla loro crisi di gennaio che ha tolto ogni piccola speranza per lo scudetto. Quella volta i rossoneri presero due gol su calci piazzati e oggi non dovrà essere ripetuto lo stesso errore. Per questo Tuttosport oggi titola: "Maignan e le torri per le palle inattive".

I giallorossi sono forse la squadra più forte su questa situazione di gara in Serie A, anche senza il mancino di Dybala o lo stacco di Smalling. Il Milan questa volta avrà dalla sua Mike Maignan e Pioli chiederà un sacrificio in più alle sue torri, come Olivier Giroud che potrà essere utilissimo come prima contraerea difensiva.