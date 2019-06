Barella, La Gazzetta dello Sport: "Inter in vantaggio, ma i rossoneri ora ci provano"

Anche La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, conferma l'interesse del Milan per il giovane centrocampista del Cagliari e della Nazionale azzurra. "Barella, l'Inter è in vantaggio. Ma i rossoneri ora ci provano", titola di spalla la rosea, che si sofferma anche sulle questioni societarie che riguardano il club di via Aldo Rossi. "Nella testa di Boban", si legge sempre in prima pagina: "Zorro sceglierà un regista top, Maldini la difesa. E il Milan riparte".