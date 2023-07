Bene i nuovi nella prima amichevole, il CorSport: "Pulisic-Loftus buona la prima"

vedi letture

"Pulisic-Loftus buona la prima", questo il titolo proposto questa mattina dal Corriere dello Sport sui due nuovi acquisti Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek che ieri pomeriggio hanno fatto il loro esordio con il Diavolo (in gare non ufficiali). Nel 7-0 sul Lumezzane in grandissimo spolvero soprattutto l'americano che si è presentato con due assist, un palo e una grande occasione neutralizzata dal portiere avversario solo nel primo tempo.

Buone anche le prime impressioni date dal centrocampista inglese che ha sfiorato il gol in più di un'occasione e messo in mostra subito la sua fisicità. In mostra anche Lorenzo Colombo (doppietta) e Luka Romero che ha giocato il secondo tempo e trasformato un calcio di rigore.