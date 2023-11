Bennacer e il nodo Coppa d'Africa, la Gazzetta: "Il club non può opporsi"

Nell'ultima settimana sono arrivate notizie davvero positive da Ismael Bennacer che è tornato a lavorare sul campo con il gruppo per alcuni spezzoni di allenamento a Milanello. La Gazzetta dello Sport però oggi ragiona sul futuro a breve termine del centrocampista che tornerà entro metà dicembre e poi però rischia subito di lasciare il Milan nuovamente scoperto, dal momento che incombe la Coppa d'Africa. Per la rosea la situazione è la seguente: "Se l'Algeria chiama, il club non può opporsi".

La competizione continentale inizierà il 13 gennaio e Bennacer è uno degli uomini di punta della sua nazionale, se sano. Il Milan non si può opporre di fronte a un torneo ufficiale e in caso di convocazione tutto sarebbe nelle mani del giocatore stesso. Prima comunque che venga perfezionato il recupero, poi si penserà all'Algeria.