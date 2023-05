Bennacer out, la Gazzetta: "Che guaio. Pioli deve ripensare la trequarti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'infortunio di Bennacer è davvero una bruttissima tegola per il Milan che per questa parte finale di stagione, con così tanto in gioco, dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori. La Gazzetta dello Sport titola: "Bennacer che guaio, stagione finita. Pioli deve ripensare la trequarti Milan".

L'algerino, specialmente dalla gara di Napoli in campionato in avanti era diventato il trequartista rossonero, mossa che Pioli aveva usato per imbrigliare soprattutto Spalletti nelle tre gare con i partenopei. Ora il tecnico del Milan, con poche risorse a disposizione in quel ruolo, specialmente in Champions League, dovrà valutare le alternative: la più verosimile è quella di sistemare Diaz nuovamente dietro la punta con De Ketelaere e Pobega anche papabili in questo ruolo. Certamente non si dovrebbe scomporre la coppia Krunic-Tonali che ormai è divenuta molto affiatata.