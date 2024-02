Bennacer sulla via del ritorno, il CorSport: "Oggi il test decisivo"

Tutti i tifosi del Milan aspettano il ritorno di Ismael Bennacer tra i convocati rossoneri. Il centrocampista algerino era partito a inizio gennaio per la Coppa d'Africa ma il percorso della sua Algeria è stato fallimentare ed è stato eliminato ai gironi. Bennacer è potuto tornare a Milanello già la settimana scorsa ma un problema muscolare lo ha tenuto fuori dalla gara contro il Bologna. Negli ultimi tre giorni ha svolto lavoro differenziato.

Oggi il Corriere dello Sport titola così su Bennacer: "Oggi il test decisivo. Il centrocampista vuole rientrare contro il Frosinone". A due giorni dalla sfida contro i ciociari si capirà se il numero 4 potrà essere effettivamente della gara: se oggi dovesse allenarsi in gruppo, potrebbe esserci il via libera quantomeno per la convocazione.