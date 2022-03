Big match col Napoli, Tuttosport: "Il Milan sa come si fa"

MilanNews.it

"Il Milan sa come si fa", titola il quotidiano Tuttosport in vista del big match con il Napoli. Il riferimento è agli ottimi risultati ottenuti dalla squadra di Pioli negli scontri diretti. L'unica sconfitta, però, è arrivata proprio contro i partenopei (non senza polemiche!) nella gara d'andata disputata a San Siro. Ecco perché i rossoneri puntano a riscattarsi al "Maradona", partita che potrebbe indirizzare la corsa scudetto.