Bilancio Milan, La Gazzetta dello Sport: "Sprofondo rossonero"

Questo Milan non ha pace. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport parlando del bilancio 2018-2019 del club, che ha certificato - si legge - una situazione a prima vista catastrofica: 145,9 milioni in rosso a livello consolidato. Mai la società milanista se l’era vista così brutta a livello economico. E questo, ovviamente, non aiuta la risalita sportiva. La solidità del fondo Elliott è indiscutibile, ma la preoccupazione resta. E questi numeri non potranno accrescere l’ansia dei tifosi.