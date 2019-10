Bilancio Milan, Tuttosport: "Paquetà l’acquisto più costoso"

Il bilancio del Milan, chiuso con un passivo da record, ha reso possibile quantificare anche le spese effettuate per il mercato. Come evidenzia Tuttosport, l’investimento più importante è stato Paquetà, acquistato per 38.4 milioni, ai quali vengono aggiunti anche 2.9 milioni di commissioni agli agenti del calciatore. Alle spalle del brasiliano troviamo Piatek: 35 milioni per il cartellino più 1.7 milioni all’intermediario Gabriele Giuffrida.