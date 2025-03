Bivio Lecce per Conceiçao. Il CorSport: "Pronto a scelte drastiche"

vedi letture

Lo scorso 28 dicembre Paulo Fonseca lasciava il Milan in condizioni decisamente migliori rispetto a quelle nelle quali si ritrova adesso. Con Sergio Coceiçao in panchina non è arrivata la tanto attesa e bramata svolta, anzi, le cose sono andate peggiorando visto che ad oggi la formazione rossonera è al nono posto in classifica, ad una distanza proibitiva dal quarto, e fuori dalla Champions League dopo il suicidio sportivo tra Dinamo Zagabria e Feyenoord.

Insomma, già dalla trasferta contro il Lecce ci sarà bisogno di risposte, anche se oramai la stagione sembrerebbe essere andata. Il primo a pretenderle è lo stesso Conceiçao, che come titolato questa mattina dal Corriere dello Sport è "pronto a scelte drastiche". Il quotidiano scrive infatti che l'allenatore portoghese è pronto a fare affidamento solo su chi lo segue al 100%, lasciando in panchina chi invece non se lo merita (Theo?).