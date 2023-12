Bivio per Pioli contro il Sassuolo. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Per Stefano Pioli, la partita di oggi contro il Sassuolo è un bivio. Se sarà vittoria, l'allenatore rossonero potrà guardare con fiducia all'inizio del 2024 e mettersi alle spalle quello vecchio, portatore più di cattive notizie che di buone. Se invece i rossoneri incapperanno in un altro passo falso, la panchina di Pioli potrebbe essere sempre più a rischio. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani, questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale si concentra proprio sul tecnico rossonero: "Esamone per Pioli". Nel sottotitolo viene poi scritto: "Cardinale pretende subito il riscatto". Tuttosport non è di tante parole in prima pagina e titola con una semplice frase ma che racconta perfettamente la situazione in cui si trova Pioli: "Milan: graticola Pioli". Quindi c'è il QS che scrive: "Pioli si gioca quasi tutto col Sassuolo. Spinta San Siro". Lo stadio rossonero ancora una volta sarà sold out.