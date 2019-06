Il Corriere dello Sport in edicola stamane, pone l’accento - in prima pagina - sul nuovo corso rossonero. "Boban-Milan, si può fare", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Il croato può affiancare Maldini". L’ex milanista, dunque, può tornare con un ruolo di primo piano nella dirigenza. Capitolo Uefa: "Fair Play, rinviata la decisione", scrive il CorSport sempre in prima pagina.