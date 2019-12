Bologna-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Mihajlovic ritrova Donnarumma"

C’è spazio anche per il match tra Bologna e Milan (in programma domani sera allo stadio Dall’Ara) sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Mihajlovic ritrova Donnarumma, il portiere prodigio lanciato a 16 anni", titola la rosea, ricordando la scelta coraggiosa dell’allora allenatore rossonero, che a sorpresa decise di puntare su un giovanissimo Gigio lasciando in panchina un portiere esperto come Diego Lopez.