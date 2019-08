Brescia, A. Donnarumma: "Attento Gigio! Un'emozione giocare a San Siro"

Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domani contro il Milan: "Attento Gigio! Se ti distrai, il tempo di uno sbadiglio... (sorride, ndr). Se sono arrivato a giocare contro di lui, qualcosa di buono ho fatto. Sarà un’emozione che farò fatica a descrivere anche dopo averla vissuta. La terrò per me. In quello stadio ci sono stato ma per vedere Inter e Milan da spettatore. A Cagliari avevo sognato un inizio bello, ma non lo avrei scritto così tanto bene".