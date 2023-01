Buone notizie per Pioli, Tuttosport: "Con Theo e Calabria tornano le frecce"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sono arrivate buone notizie nella giornata di ieri per Stefano Pioli che ha recuperato per il lavoro in gruppo sia Theo Hernandez che Davide Calabria, come anticipato da MilanNews.it (QUI). L'edizione di Tuttosport questa mattina scrive: "Con Theo e Calabria tornano le frecce". Il francese torna a disposizione dopo aver saltato la Lazio mentre il Capitano ha saltato solo un paio di sessioni in gruppo in settimana a causa della contusione subita proprio nella gara contro i biancocelesti, nei minuti finali. Questi recuperi premetteranno a Pioli di schierare tre quarti della difesa titolare: unico assente Tomori.