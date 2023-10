Buone notizie per Pioli, Tuttosport: "Riecco Kalulu, Loftus e Krunic"

vedi letture

La sosta per le nazionali potrebbe portare buone notizie per Stefano Pioli a livello di recuperi da infortunio. Tuttosport, infatti, questa mattina titola così: "Riecco Kalulu, Loftus e Krunic". Nella giornata di ieri i tre giocatori hanno svolto insieme l'allenamento di riatletizzazione propedeutico al ritorno in campo e sono da considerarsi clinicamente guariti. Il loro rientro in gruppo è previsto all'inizio della prossima settimana quando si comincerà a preparare il trittico di partite: Juventus, Paris e Napoli.

Servirà una rosa al gran completo e di questo il tecnico rossonero non può che essere soddisfatto. Buone notizie anche per Okafor: lo svizzero si sta riposando dopo il piccolo incidente in macchina che gli ha causato un taglio sull'arcata sopraccigliare ma sarà a disposizione per la Juventus.