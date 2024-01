Buongiorno, il CorSport fa il punto: "Nuovo assalto, ecco il piano per il Toro"

Alessandro Buongiorno è il nome caldo delle ultime ore per il mercato del Milan. Il difensore classe 1999 del Torino piace in maniera concreta ai vertici rossoneri che stanno cercare di saggiare il terreno per un'ipotetica trattativa, nonostante Cairo sembri irremovibile. Il Corriere dello Sport questa mattina titola così sul tema: "Nuovo assalto a Buongiorno, ecco il piano per il Toro".

Essenzialmente il Milan ha percepito che il muro di Cairo potrebbe cadere con la giusta offerta. La prima, di 15 milioni più Colombo, non è quella giusta e la forbice tra quanto proposto dai rossoneri e quanto chiesto dai granata rimane ancora ampia. Da Torino infatti non sembrano inclini ad accettare offerte minori di 35 milioni. Colombo, che pure interessa ai granata, ha una valutazione che non combacia tra Milan e Torino: per questo per arrivare a Buongiorno sarebbe necessario alzare la parte fissa. Chiaramente se non andasse in porto ora l'operazione, il Milan busserà alla porta di Cairo anche in estate.