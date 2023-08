Caccia al difensore, il CorSport: "Sfida alla Samp per Pellegrino"

Il Milan cercherà di chiudere per un difensore centrale prima che il calciomercato chiuda i battenti il 1° settembre. Oggi il Corriere dello Sport ribadisce l'interesse rossonero per l'argentino di origine italiane Marco Pellegrino, del Platense (QUI le novità riportate da MilanNews.it). E titola così: "Sfida alla Samp per Pellegrino".

Sul classe 2002 c'è anche l'interesse della Sampdoria, in Serie B. I rossoneri avrebbero già fatto una prima offerta da 5-6 milioni mentre i blucerchiati sono fermi alla metà. Nei prossimi giorni si attendono novità mentre da via Aldo Rossi si tutelano con nomi alternativi: Koulierakis, del PAOK, costa di più ed è già nel giro della nazionale maggiore greca.