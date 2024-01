Caccia al difensore, Tuttosport: "Brassier meglio di Kouassi ma il Brest vuole 12 milioni"

Il Milan sul mercato rimane attivo. Dopo aver richiamato Gabbia e aver sostanzialmente sostituito Krunic (andato al Fenerbahce) con Filippo Terracciano, i rossoneri cercano ancora un difensore centrale che possa contribuire a colmare il buco lasciato nel reparto dagli infortuni ricorrenti. Per questo Tuttosport oggi titola sui due nomi più allettanti in questo momento: "Brassier meglio di Kouassi ma il Brest vuole 12 milioni".

Lilian Brassier, classe '99 del Brest, al momento sembra il favorito su Tanguy Nianzou Kouassi, classe 2002 del Siviglia con passato al Psg e al Bayern. Brassier è un mancino e si sposerebbe di più con le idee di Pioli. Il giocatore, inoltre, avrebbe già detto sì al corteggiamento rossonero. Le grane sono da risolvere con il club francese che chiede 12 milioni mentre da via Aldo Rossi non si vuole superare la soglia dei 7-8. Per arrivare a Kouassi la strada sarebbe più semplice: il Siviglia apre al prestito con diritto.