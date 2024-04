Caccia alla punta, il CorSport: "Zirkzee in testa alla lista, altrimenti Boniface"

vedi letture

Nonostante le prossime settimane siano caldissime per il Milan a livello di campo, non si può non parlare di quello che sarà il futuro mercato estivo rossonero con il casting per il nuovo centravanti che interessa moltissimo gli addetti ai lavori, specialmente dopo l'indiscrezione secondo cui Olivier Giroud lascerà Milanello a fine stagione. I rossoneri sanno che dovranno investire sulla punta e stanno completando la rosa dei papabili candidati. Così questa mattina il Corriere dello Sport riporta il nome dell'indiziato numero uno ma anche quello di una nuova possibile suggestione. Il titolo recita: "Zirkzee in testa alla lista, altrimenti c'è Boniface".

Nel sottotitolo si legge: "Il fuoriclasse del Bologna piace a Casa Milan, ma concorrenza e costi suggeriscono alternative. Il nigeriano vale almeno 40 milioni". Che Joshua Zirkzee sia il primo obiettivo non è più una sorpresa: la trattativa è complicata per le cifre e per le pretendenti. Per questa ragione la lista della dirigenza rossonera è ricca di alternative. Una di queste potrebbe essere Victor Boniface, centravanti del Bayer Leverkusen che i rossoneri aveva sondato anche l'anno scorso prima che il nigeriano venisse acquistato dal club tedesco per 20 milioni. Ora il suo cartellino, dopo un'ottima stagione in Bundes, vale minimo 50 milioni di euro: Boniface, entrato anche nel giro della Nazionale, ha fatto 14 gol e 8 assist in 22 partite tra campionato ed Europa League. Nella seconda parte di stagione è stato deibilitato da un infortunio che lo ha escluso anche dalla Coppa d'Africa.