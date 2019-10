Calcio femminile, QS: "C’è Inter-Milan, il primo derby è da tutto esaurito"

Il QS in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina al calcio femminile, o meglio, alla stracittadina di Milano che si disputerà nel pomeriggio di oggi (fischio d’inizio alle ore 15). "C’è Inter-Milan", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Il primo derby è da tutto esaurito". C’è grande attese, dunque, per la super sfida in programma allo stadio Breda di Sesto San Giovanni.