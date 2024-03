Camarda ha compiuto sedici anni, la Gazzetta: "Il Milan al lavoro"

vedi letture

Il 10 marzo era atteso in casa Milan da diverso tempo e per un motivo. Ieri Francesco Camarda, il giocatore più giovane ad aver esordito nel campionato di Serie A, ha compiuto 16 anni età minima richiesta per firmare il primo contratto da professionista. Il Milan può ora blindare il giovane attaccante rossonero anche se il destino sarà deciso in estate: a partire da luglio i rossoneri possono guadagnare un anno di contratto sul giocatore, facendogli firmare un contratto idealmente fino al 2027, mentre oggi un triennale arriverebbe solamente all'estate prima (2026).

Oggi la Gazzetta dello Sport affronta ancora il tema e titola: "Camarda sedicenne: auguri di Leao. Il Milan al lavoro, occhio a City e United". Se la dirigenza rossonera da tempo ha colloqui con l'entourage di Camarda, il centravanti è seguito moltissimo soprattutto all'estero: sulle su tracce ci sarebbero squadre del calibro di City, United e Borussia Dortmund. Viene però ricordato come le norme dopo la Brexit vietano un trasferimento prima dei 18 anni. Intanto ieri Leao ha fatto gli auguri a Camarda: "Auguri piccolo bomber".