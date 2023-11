Camarda in panchina contro la Fiorentina. La Gazzetta in apertura: "Diavoletto da record"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina su Francesco Camarda che domani sera sarà in panchina contro la Fiorentina: "Diavoletto da record". Il Milan perde per infortunio anche Okafor. Prima convocazione per il giovane attaccante della Primavera rossonera che a 15 anni e 260 giorni può diventare il più giovane a debuttare in Serie A.