Camarda oggi a San Siro, lunedì al liceo. La Gazzetta: "A soli 15 anni è già diventato grande"

Francesco Camarda è uno dei protagonisti di oggi per il Milan. Il giovanissimo attaccante classe 2008, visti gli infortuni e le squalifiche, è stato convocato da Stefano Pioli per la partita di questa sera contro la Fiorentina e si accomoderà in panchina, con possibilità anche di entrare in campo a gara in corso. La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sull'attaccante cresciuto nel settore giovanile del Diavolo: "Camarda a soli 15 anni è già diventato grande. In panchina con la 73 e lunedì torna al Liceo".

Tutta la famiglia sarà presente a San Siro per assistere alla prima convocazione in prima squadra del giovane Francesco. Data la scarsità di soluzioni e alternative un suo impiego non è così improbabile e vorrebbe dire abbattere tutti i record di longevità in Italia e in Europa. Camarda ha ancora 15 anni e come sottolinea la rosea da lunedì tornerà, come ogni adolescente, sui banchi di scuola: frequenta il liceo artistico e anche a livello accademico è sempre stato tra i migliori, nonostante gli impegni agonistici.