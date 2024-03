Camarda vicino ai 16 anni, Tuttosport titola: "La firma si fa attendere..."

vedi letture

Domenica prossima, il 10 marzo, il giovanissimo attaccante del Milan Primavera Francesco Camarda compirà 16 anni. Un compleanno che, per il talento cresciuto nel settore giovanile rossonero, non sarà come gli altri. Camarda infatti raggiungerà l'età minima per firmare il suo primo contratto da professionista con un club, occasione che sia il Milan che il giocatore stavano aspettando da tempo per sigillare il futuro insieme. Questa mattina sulle colonne di Tuttosport viene titolato così: "Camarda, la firma si fa attendere...". Il senso della frase può essere però facilmente frainteso.

Nel sottotitolo viene chiarito tutto: "Il Milan aspetterà il 1° luglio per sottoscrivere un contratto fino al 2027". L'attesa fino all'estate è puramente strategica: fargli firmare il contratto ora accorcerebbe di un anno la lunghezza, considerando che alla sua età il massimo consentito è un accordo triennale. Sostanzialmente aspettando luglio si può allungare la scadenza dal 2026 al 2027. Dunque non ci sono allarmismi da creare. Gli agenti Riso e Mecacci hanno già avuto diversi colloqui con Furlani e D'Ottavio ma solo tra qualche settimana si entrerà nel vivo della faccenda.