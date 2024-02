Cancellare il Bologna, Tuttosport: "Pulisic candidato al ruolo di nuovo rigorista"

Un doppio errore dagli undici metri non si vedeva da diversi anni, addirittura in una partita del Milan non si vedeva da decenni. Contro il Bologna, però, è capitato con Giroud prima e Theo Hernandez dopo che hanno fallito l'opportunità della massima punizione. Nel corso della settimana ci sono state riflessioni da parte di Stefano Pioli e oggi Tuttosport scrive così su un possibile nuovo specialista: "Pulisic candidato al ruolo di nuovo rigorista".

Pioli, proprio nel corso della gara contro il Bologna, aveva ricevuto la candidatura di Rafael Leao che, al momento del cambio, tra il serio e il faceto gli aveva detto che avrebbe tirato lui il prossimo rigore. La verità è che, oggi, il candidato numero uno sembra essere Christian Pulisic che, in carriera, ha uno score di 9 rigori segnati su 9 tirati, la maggior parte di questi in Nazionale. Con il club non è mai stato rigorista e questo può essere un problema, ma quando è stato chiamato in causa non ha mai fallito.