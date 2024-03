Captain America non si ferma, Tuttosport: "Pulisic firma la doppia cifra"

Quando Christian Pulisic è sbarcato a Milano l'estate scorsa, forse nemmeno lui si sarebbe aspettato di diventare, nel corso della sua prima stagione in rossonero, un giocatore così importante nello scacchiere di Stefano Pioli: numeri alla mano e prestazioni davanti agli occhi, questo è quello che è diventato. Con la rete di ieri contro l'Empoli, l'americano ha toccato quota 10 gol in stagione e si è affermato al secondo posto, momentaneo, della classifica marcatori stagionale del Diavolo. Davanti a lui con 14 reti c'è Giroud, dietro di lui rimasto a quota 9 gol troviamo Rafael Leao.

Tuttosport questa mattina titola su Pulisic: "Firma la doppia cifra". Nell'occhiello viene anche ricordato quello che potrebbe essere un record da raggiungere e poi battere: "Gli manca una sola rete per eguagliare la sua miglior annata al Chelsea". Ieri l'americano ha anche parlato ai microfoni nel post partita e ha offerto la sua lettura della sua prima stagione in rossonero: "Non è stato un bel gol, ho avuto un po’ di fortuna, ma ce lo teniamo e andiamo avanti. Mi sento nella mia miglior versione della mia carriera, mi hanno dato tutti grande fiducia, sia lo staff che i compagni, ma anche i tifosi. Sto bene qui".