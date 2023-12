Caso infortuni, Gazzetta: "Okafor segna ed esce. Anche Pobega va ok"

In casa rossonera continua purtroppo l'emergenza infortuni con due nuovi stop durante la gara di ieri contro il Monza a San Siro: "Okafor segna ed esce. Anche Pobega va ok" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che nel primo tempo si è fatto male il mediano, il quale ha riportato un problema all'anca, mentre nella ripresa, poco dopo aver segnato il 3-0, l'attaccane svizzero è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema alla coscia sinistra.

Oggi i due giocatori si sottoporranno ad alcuni esami strumentali, dai quali si capirà meglio l'entità dei rispettivi infortuni e i tempi di recupero. In merito ai troppi infortuni che stanno colpendo il suo Milan, Stefano Pioli ha dichiarato nel post-partita: "Si gioca troppo e questo vale per tutti, fin quando chi sta sopra di noi non lo capisce sarà sempre così. Guardate il Newcastle: nell’ultima partita ha avuto due infortuni nel primo tempo, Joelinton e Schar. I nostri speriamo tornino presto. Okafor ha appena recuperato da un problema all’altra gamba, mi auguro che non sia nulla di così serio".