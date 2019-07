Caso Mihajlovic, Tuttosport titola: "Siamo con te!"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al caso Mihajlovic, dopo l’annuncio choc dell’allenatore serbo. "Siamo con te!", titola in taglio alto il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "Martedì Mihajlovic entrerà in ospedale per il primo ciclo di cure contro la leucemia". Tuttosport riporta anche alcune dichiarazioni del tecnico ("Ho pianto con i miei giocatori, ma non ho paura") per poi soffermarsi sulla scelta del Bologna: "Sinisa resta alla guida della squadra".