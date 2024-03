Caso razzismo, la Gazzetta: "Acerbi sarà sentito domani. Indagine chiusa nel weekend"

Il calcio italiano, nell'ultimo turno di campionato, è stato scosso da un nuovo possibile caso di razzismo, proprio nella giornata in cui la Serie A lanciava la sua campagna "Keep racism out". Non un bello spot per il nostro calcio, così come tutte l'eco che si è creato successivamente. Juan Jesus ha accusato Francesco Acerbi, dopo aver accettato le sue scuse in campo, di avergli rivolto un insulto razzista. Il brasiliano ha lanciato la sua accusa dopo che Acerbi, a freddo il giorno dopo la partita Inter-Napoli, aveva negato qualsiasi tipo di offesa a sfondo razziale. Tutto è velocemente finito nelle mani della Procura Federale.

Oggi la Gazzett dello Sport titola così: "Acerbi-Juan Jesus, l'ora della verità. L'interista sarà sentito domani. L'indagine chiusa già nel weekend". Nel sottotitolo viene chiarito: "La procura interrogherà il brasiliano oggi poi il giudice riceverà subito la relazione. Sentenza attesa per la prossima settimana". A dirigere le indagini il procuratore Giuseppe Chinè. Acerbi, come da regolamento in questi casi, rischia fino a 10 giornate di squalifica e potrebbe anche veder sfumare il sogno Europeo con la nazionale.