Caso rinnovi, da Gigio a Dybala. Corriere dello Sport: "Firme che scottano"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina ai rinnovi. "Firme che scottano", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Donnarumma, Ibra, Insigne, Dybala: contratti da blindare in era Covid. Sono in scadenza a giugno 67 giocatori di Serie A. E altri cento nel 2022. Molti azzurri coinvolti. Trattative difficili: mercato giù, pretese su. È braccio di ferro società-procuratori. Aguero lascia il City".