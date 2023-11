Caso scommesse, il CorSport in prima pagina: "Florenzi gioca in difesa"

In merito al caso scommesse, il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Florenzi gioca in difesa". Ieri pomeriggio, il terzino del Milan è stato in Procura a Torino e ha ammesso di aver giocato su siti illegali, ma di non aver mai puntato soldi sul calcio. Il suo nome è emerso dalle chat di Tonali. Se le sue parole verranno confermate, il giocatore rossonero non rischia la squalifica come Tonali e Fagioli, ma solo una multa come Zaniolo.