Caso scommesse, Repubblica: "Altri giocatori coinvolti: una decina di atleti di Serie A"

Un nuovo caso scommesse ha gettato il calcio italiano sotto shock. L'interrogatorio degli inquirenti con il primo degli indagati, Nicolò Fagioli, ha portato a nuovi nomi come quelli di Tonali e Zaniolo che, di conseguenza, hanno lasciato Coverciano. La Repubblica questa mattina ha fornito indiscrezioni ulteriori sul caso, titolando: "Nel telefono di Fagioli le chat dello scandalo. Altri giocatori coinvolti".

E poi nel sottotitolo: "Una decina di atleti nella rete dei contatti anche un altro juventino. Tre piattaforme abusive per registrare le puntate". La sensazione è che siamo solo all'inizio dell'indagine della Procura di Torino che potrebbe avere risvolti pesanti sulla Serie A e il calcio italiano. La specifica è che non si tratta comunque di risultati truccati ma di "betting" (come chiamato dai diretti interessati nelle chat), puro gioco d'azzardo.