Caso Veretout, il QS titola: "Fischiato". E il Milan rilancia

Il QS-La Nazione in edicola questa mattina dedica l'apertura a Veretout, centrocampista in uscita dalla Fiorentina. "Fischiato", titola in prima pagina il Quotidiano Sportivo, che aggiunge: "Il ritiro di Moena inizia con Veretout fischiato dai tifosi. E il Milan rilancia". Tra il francese e il popolo viola la rottura è ormai insanabile: i rossoneri provano a battere la concorrenza di Napoli e Roma.