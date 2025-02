Castro e Ndoye ribaltano il Milan. Tuttosport: "Bologna: sprofondo rossonero"

Il gol di Leao aveva illuso un po' tutti. Si pensava e sperava che con la firma del suo numero 10 il Milan potesse gestire il risultato e portare a casa tre punti fondamentali in vista della rincorsa alla Champions, ma invece la squadra di Sergio Conceiçao è stata capace di perdere la prima partita al Dall'Ara per la prima volta dal 2002.

Erano dunque 23 anni che il Diavolo non usciva senza neanche un punto dall'impianto bolognese, a conferma del fatto che qualcosa, o più di qualcosa, continua a non funzionare. Castro prima e Ndoye poi hanno regalato un nuovo sogno al Bologna, che adesso crede seriamente nella Champions a differenza del Milan per l'appunto, che con l'ennesima rimonta subita in stagione vede affievolirsi ancora di più le proprie ambizioni europee. Per descrivere la disfatta rossonera in terra emiliana Tuttosport ha titolato "sprofondo rossonero", anche perché di questo passo si rischia di andare sempre più giù in classifica.